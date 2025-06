 Zé Felipe se revolta com boatos de traição e quebra o silêncio: “Vai tomar no c*!”

EITA QUE A TRETA FOI GRANDE! Zé Felipe finalmente quebrou o silêncio sobre os boatos de que teria traído Virginia Fonseca com ninguém menos que Karol Gerez, uma das bailarinas do seu corpo de baile. O sertanejo ficou pistola com as fofocas e mandou logo um recado bem direto: “Vai tomar no c*!”.

Na noite de quarta-feira (4), o filho do cantor Leonardo apareceu nos Stories do Instagram, visivelmente irritado, pra falar sobre o assunto: “Galera, tem uma coisa que vem me incomodando desde que a gente anunciou que tinha separado… Falaram que eu traí a Virginia com a bailarina. Mano, pelo amor de Jesus Cristo!”, começou ele, sem citar nomes, mas todo mundo já sabia quem era.

Zé não deixou dúvidas: “É óbvio que é mentira! Nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, minha família”. E ainda contou que mal encosta nas bailarinas: “Até pra tirar foto é mãozinha no ombro. Cumprimento assim, com joinha, porque respeito!”.

E ele não parou por aí! “Já deixei várias mentiras passarem, mas agora chega! Se vem falar mentira, então prova que é verdade! Vai tomar no c*!”, disparou, cheio de indignação.

Karol Gerez também resolveu se pronunciar, pra acabar de vez com a fofoca. Na terça (3), ela foi às redes sociais e soltou: “Todo mundo já sabe que é mentira, mas querem alimentar como se fosse verdade”. A dançarina contou que tá recebendo várias mensagens maldosas e lamentou: “Achei que isso ia cair no esquecimento, mas infelizmente não aconteceu”.

Chateada, ela desabafou: “Sabe quando o seu nome é envolvido num assunto que nem era pra ser? Criaram uma mentira aqui, outra ali… e isso foi acumulando”. E finalizou o recado: “Não aconteceu nada, nem teve envolvimento com nada. São muitas mentiras e é isso”.

Resumindo: não teve traição, não teve affair, só muita fofoca maldosa! E Zé Felipe já deixou claro que não vai mais deixar essas histórias passarem batido.