Zé Felipe pede que parem de atacar a Virgínia e afirma que o término foi em consenso

O climão continua no ar! Após um show emocionante em Portugal, o cantor Zé Felipe começou esta quinta-feira (29) com um verdadeiro desabafo nas redes sociais. Visivelmente abalado, ele fez um apelo tocante: pediu que o público pare de atacar sua ex-esposa, a influenciadora Virginia Fonseca.

Sem esconder a tristeza, o filho de Leonardo e Poliana Rocha explicou que a decisão do término foi tomada em conjunto e que ambos estão sofrendo muito.

“Gente, seguinte, quero pedir do fundo do meu coração mesmo, para todo mundo parar de atacar a Virginia, quem está atacando, não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou em um consenso, foi eu e ela, nós dois juntos e viu que ia ser o melhor para não dar briga, a gente tem uma família, a gente tem filhos, então, não tem um que está sofrendo mais, quem está sofrendo menos”, declarou, com a voz embargada.

Em meio às lágrimas, Zé ainda reforçou que a empresária está tão despedaçada quanto ele: “Acho que cada um tem uma forma de sofrer e sei que ela está com o coração despedaçado, como eu estou também e é isso, então peço só que parem de inventar coisas, de coração mesmo, vida que segue, a gente tem que ter uma convivência maravilhosa e a gente tem, o carinho e respeito existe entre nós”, finalizou.

Vale lembrar que Virginia acompanhou o ex-marido no show, subiu ao palco, curtiu e até brincou, enquanto Zé Felipe chorava cantando “Só Tem Eu”, música cujo clipe, ironicamente, é protagonizado por ela. A cena viralizou e, claro, rendeu muita polêmica nas redes sociais: teve quem a chamasse de “fria” e quem lamentasse o sofrimento de Zé.