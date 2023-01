Yara Vellasco relata golpe do BBB: “Me pediu um pix de 35 mil reais e conseguiu me enganar”

Cantora usou as redes sociais para fazer um apelo e pede ajuda em live para os seus fãs

Minha gente, todo ano a gente sabe que os golpistas tentam usar o BBB para ganhar um bom dinheiro em cima disso, né? Yara Vellasco foi uma das musas que caiu na cilada junto com outras 6 pessoas. Em live ela conta que a golpista pediu um pix de 35 mil reais e que depois disse que a vaga não estava garantida.

“Recebi uma notícia de que eu poderia entrar no BBB, eu recebi essa notícia e esse convite. Precisamos colocar essa pessoa na cadeia, já falei com advogado e não foi só eu”, iniciou.

Ele ainda fala sobre uma quantia alta em dinheiro para ser enviada. “A pessoa me pediu um pix de 35 mil reais, uma pessoa de confiança que foi usada. Ela conseguiu enganar ela e entrou em contato com as pessoas que ela achou interessante para entrar, ela também foi enganada”, disse.

“Como eu recebi esse convite, eu fiz diretamente para a conta dessa mulher, o nome dela é Gisele Romero e aí ela foi enganando a gente, fez a gente gastar, ir para São Paulo, gravar material, fizemos fotos de roupão, coroa na cabeça”

Yara ainda conta que mais de 6 pessoas caíram no golpe e que o BO já está feito. “Me ligou essa semana dizendo que eu não participaria, porque algumas pessoas deram mais dinheiro”, disparou.