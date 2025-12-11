Xuxa passa por cirurgia na coluna e recebe alta

Meu amor, quando falaram que Xuxa tinha sido internada para uma cirurgia na coluna, eu quase derrubei meu creme facial importado. O Brasil inteiro travou o ciático junto. Porque uma coisa é a gente sentir uma fisgada na lombar, outra coisa é Xuxa, patrimônio emocional do país, ter que encarar centro cirúrgico.

A intervenção aconteceu no sofisticadíssimo Hospital Villa Nova Star, em São Paulo. Não foi brincadeira. A loira passou por uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva para tratar uma estenose no canal vertebral. Só o nome já dá arrepios. Mas, segundo o boletim médico, o procedimento foi um sucesso daqueles que deixam até o bisturi orgulhoso.

O neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior comandou tudo com precisão de altíssima costura. Nada de intercorrências. Nada de drama desnecessário. Tudo limpo, técnico e perfeito como uma coreografia impecável do Xou da Xuxa.

Xuxa já está on e com a coluna no lugar! Foto: reprodução/Instagram

Após 48 horas em acompanhamento, fisioterapia e aquele cuidado de estrela que merece tapete vermelho até no soro, Xuxa apresentou preservação total da mobilidade e controle absoluto da dor. Resultado? Alta linda, plena e já caminhando como se fosse desfilar na nave rosa a qualquer momento.

A cardiologista Ludhmila Hajjar, que avaliou o quadro da Rainha, disse que ela está estável e com resposta excelente ao tratamento. Ou seja, minha filha, Xuxa está reagindo como Xuxa sempre reagiu na vida: vencendo, superando e saindo mais forte que entrou.

Agora, sejamos sinceras. A gente finge naturalidade, mas por dentro estava igual faxineira quando quebra porcelana cara: tremendo, chorando e rezando. Porque o Brasil pode até não ter ministro fixo, mas Rainha dos Baixinhos tem que ser eterna.

Xuxa já caminha, não sentiu dores importantes, manteve mobilidade total e deve retomar suas atividades em breve. Em outras palavras: A mãe está on. A coluna está no lugar. E euzinha posso soltar o ar.