Xuxa Meneghel fala sobre as preparações para sua próxima turnê

Minha queridíssima amiga Maria da Graça Xuxete Meneghel, sim eu a chamo de Xuxete,esteve hoje no lançamento da marca Mondepars, a marca de sua filha Sasha, que sem sombra de dúvidas está MARAVILHOSA, em São Paulo.

Ao chegar no evento, Xuxa não poderia deixar de falar com a sua legião de fãs, onde, inclusive, deu detalhes de como será a sua turnê, que deve se chamar “ O Último Voo da Nave”.

Sua volta triunfal aos palcos irá acontecer no fim deste ano e prevista para acabar no ano que vem, em Buenos Aires, na Argentina. E para entregar tudo e mais um pouco em suas performances, como de costume, a gata revelou que tem malhado pesado, ao ponto de estar com as pernas torneadas e gominhos na barriga.