Xuxa desmente que venceu mansão em Miami por R$174 milhões

A apresentadora revelou que todos os seus imóveis na cidade estadunidense foram vendidos após um tornado ter atingido o local.

Amores, recentemente saiu a notícia de que a minha amada e eterna Rainha dos Baixinhos, a cantora, atriz e apresentadora, Xuxa Meneghel, teria vendido uma mansão de 6 quartos e 9 banheiros, em Miami, para o rapper norte-americano Rick Ross, por R$174,00, porém, isso não passa de mais uma fake news envolvendo o seu nome.

Nos bastidores, Xuxa me confirmou, com todas as palavras, que há muito tempo não possui um imóvel na cidade estadunidense, afirmando que todas as suas propriedades em Miami, sendo elas um apartamento e uma casa, foram vendidas após um tornado ter atingido o local.

“Com certeza essa casa eu nunca vi, nunca foi minha, e eu não tenho noção do porque estão falando isso”, desmentiu a apresentadora.