Xuxa conta quem manda no closet dela: LISA, do BLACKPINK, é a it-musa atual da Rainha dos Baixinhos

Amores, atenção: a nossa icônica Xuxa Meneghel entrou no palco do Ambulatório da M.O.D.A. episódio da 4ª temporada apresentada por Gabb (YouTuber).

Nesse encontro glorioso, a eterna Rainha confirmou que está de olho (e de coração) na fashion icon coreana LISA, do Blackpink, e que vem adaptando traços do estilo dela no próprio visual.

No episódio, Xuxa disse que LISA representa “uma mistura de ousadia, elegância e atitude” e que esse “mix” bate com o momento fashion que ela quer exibir.

Não é apenas “achei legal” a Rainha afirmou que observa desde os looks de palco até os casuais da artista asiática, e que se permite “roubar ideias” para atualizar o próprio guarda-roupa.

Esse é o momento: estamos vendo a Xuxa, que há décadas dita tendências no Brasil, reconhecer e dialogar com uma estrela pop global da geração Z. A coisa ganha dimensão internacional e claro, a gente vibra.