Xuxa apoia Lula e tem repercussão internacional

Apresentadora fez o vídeo da campanha ‘Vira Voto’ e virou notícia no mundo todo

Olha só, hein? Minha amiga está estourada na mídia internacional depois de fazer um vídeo declarando seu apoio ao candidato à presidência do Brasil, Lula. A apresentadora declarou seu voto por meio da linguagem dos sinais e ainda participou da campanha ‘Vira Voto’ que vem ganhando ainda mais força na reta final de Lula até as eleições.

A notícia chegou aos jornais internacionais e o posicionamento da apresentadora foi comentado com uma onda que repercute em diversos outros artistas que se posicionam a favor da candidatura do candidato Lula.

No vídeo de parte do jornal Argentino da A24, canal de TV aberta, podemos ver que o jornalista noticia as eleições brasileiras, chamando a atenção para a mensagem de Xuxa.

