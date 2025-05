Xamã reúne Milton Nascimento, Criolo, Adriana Calcanhotto e outros nomes de peso em ‘Fragmentado’

Após o sucesso de Zodíaco (2020), álbum que projetou seu nome nacionalmente e consolidou sua presença no mainstream, Xamã está nos ajustes finais de seu novo projeto. Intitulado “Fragmentado”, o álbum tem lançamento programado para o dia 29 de maio e mergulha nas múltiplas camadas do artista por meio de uma fusão potente de gêneros e narrativas.



“Fragmentado” transita entre hip hop, MPB e outros ritmos brasileiros, revelando diferentes facetas de Xamã e conectando influências que vão da música popular à cultura pop. O boom bap, vertente clássica do rap, marca presença no projeto, reafirmando a ligação do artista com as raízes do gênero.



A força do álbum também está nas colaborações. Entre os nomes confirmados estão Milton Nascimento, Adriana Calcanhotto, Criolo, Duquesa, Major RD, Victor Xamã e Dino D’Santiago, ampliando ainda mais o alcance sonoro e poético do projeto.



Com bilhões de streams e passagens constantes pelo topo das paradas do Spotify, Xamã se consolidou como um dos maiores nomes do rap nacional. Além da música, ele também vem se destacando em outras frentes, como na televisão e no streaming, com participações marcantes em produções como “Renascer” e “Justiça 2”. Recentemente, o artista conquistou ainda um Grammy Latino, coroando sua trajetória multifacetada.