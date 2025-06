Xamã reúne 45 mil pessoas no Rio de Janeiro em audição gratuita do novo álbum

Gentee! Fiquei sabendo que o muso, dono de bilhões de streams e de corações, Xamã, abrilhantou o Rio de Janeiro no último fim de semana. O rapper retornou às suas raízes com uma audição especial e gratuita no Parque Oeste, em Inhoaíba, na Zona Oeste. O evento reuniu mais de 40 mil pessoas e propôs uma experiência imersiva no novo compilado de inéditas do artista, intitulado “Fragmentado”. O álbum foi lançado na última quinta-feira (29), e já conta com mais de 1 milhão de streams somente no Spotify.

A região é importante na história de Xamã. Foi onde ele cresceu e conquistou sua primeira vitória nas batalhas de rimas, marcando os primeiros passos rumo ao estrelato. Agora, após se tornar um dos maiores nomes do rap nacional e mencionar o lugar em algumas canções, ele volta ao local para compartilhar com o público sua obra mais ambiciosa.

Sucesso nas plataformas, Xamã mistura rap, MPB e poesia em “Fragmentado”. (Foto: Lucas Nogueira)

Com 25 faixas inéditas, “Fragmentado” é o primeiro álbum de estúdio de Xamã em cinco anos e mistura hip hop, MPB, rock e poesia em um retrato íntimo e urbano da trajetória do rapper-poeta. O disco traz forte presença do boom bap, sonoridade clássica do rap que marcou sua origem nas batalhas de rima, ao mesmo tempo em que propõe uma escuta moderna e conectada com diferentes linguagens musicais.

O álbum impressiona também pela lista de colaborações. Nomes consagrados da música brasileira como Milton Nascimento, Adriana Calcanhotto, Criolo e Black Alien dividem espaço com artistas da nova geração, como Liniker, BK’, Duquesa, Victor Xamã, Major RD, Flora Matos e Agnes Nunes. A atriz Sophie Charlotte também participa do projeto, reforçando o diálogo entre a música e outras expressões artísticas.

O novo álbum reúne 25 faixas de um retrato sensível e complexo do rapper Xamã (Foto: Lucas Nogueira)

Com um Grammy Latino conquistado em 2024 e papéis marcantes em produções como “Renascer”, “Justiça 2” e na série inédita da Netflix “Os Donos do Jogo”, Xamã consolida seu lugar como um dos nomes mais versáteis da cultura brasileira contemporânea. “Fragmentado” é, ao mesmo tempo, um espelho e um quebra-cabeça, refletindo um artista em constante movimento, que transforma suas cicatrizes, memórias e paixões em arte.