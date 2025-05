William Bonner explica verdadeiro motivo de climão entre ele e Ilze Scamparini no Jornal Nacional

MEUS AMORES, o que era só especulação agora virou desabafo em rede nacional! Depois de um climão épico que tomou conta da internet na quarta-feira (7), William Bonner resolveu quebrar o silêncio ao vivo no Jornal Nacional da quinta-feira (8) — e mandou aquele recado direto pro coração dos fofoqueiros de plantão!

Tudo começou quando Bonner e Ilze Scamparini dividiram a tela durante a cobertura especial do conclave no Vaticano. Mas o que era pra ser uma dobradinha histórica virou um festival de olhares desviados, afastamentos estratégicos e um abraço que não rolou! A web, claro, foi à loucura com as teorias: briga? desentendimento? climão nos bastidores?

Eis que, na edição seguinte do JN, Bonner decidiu abrir o jogo e revelar um detalhe inesperado: Ilze está enfrentando um “tratamento longo e doloroso de uma lesão no joelho”! Mesmo assim, ela foi guerreira e participou da transmissão direto do frio europeu.

“Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Que mesmo enfrentando um tratamento longo, doloroso, de uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a gente até o fim do JN. Enfrentando também um frio de 14º e ela não estava com este meu casaco espetacular que já tem 20 anos. Ela não estava de casaco. E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão”, afirmou o apresentador, visivelmente emocionado.

Bonner tentou dar aquela amenizada no clima pesado, mas a ausência de Ilze na edição desta quinta e a frieza da interação anterior seguem dando pano pra manga. Será que foi só o joelho mesmo… ou tem mais coisa debaixo desses telhados de Roma?