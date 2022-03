Will Smith pode ter que devolver o prêmio de melhor ator no Oscar. Entenda!

O ator recebeu o prêmio por sua atuação em “King Richard: criando campeãs” e pediu desculpas depois de bater em Chris Rock

O fogo no parquinho hoje está internacional e parece que a briga é de leões grandes. Will Smith pesou a mão e não pensou em mais nada após o apresentador da cerimônia do Oscar, Chris Rock, fazer brincadeiras sobre a aparência de sua esposa, que sofre de uma doença que causa queda de cabelo.

will smith— o tapa foi merecido pic.twitter.com/wPIbPlxl2Y — kiba (@jsoogifs) March 28, 2022

No palco, depois do tapa, Will ainda disse: “Mantenha o nome da minha esposa fora da p* da sua boca”, mas o que ele acabava de fazer feria os estatutos da Academia que se pronunciou sobre o acontecido.

“A Academia não tolera violência de qualquer forma. Hoje a noite, tivemos o prazer de celebrar os vencedores do 94º Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e amantes do cinema em todo o mundo.”

Will Smith se emociona em discurso e desculpas à Academia do Oscar (Foto: Reprodução)

Em seu discurso de agradecimento Will sabia que tinha ferido a Academia e disse que espera ainda ser convidado para a cerimônia. “Quero me desculpar com a Academia do Oscar. Quero me desculpar com todos os meus colegas indicados. […] “A arte imita a vida. Eu pareço um pai maluco, assim como Richard Williams. Mas o amor vai fazer você fazer coisas malucas”, disse às lágrimas.

De acordo com o jornal New York Post, eles podem pedir que Smith devolva o prêmio de melhor ator, devido a quebra do código de conduta. Uma notícia muito triste que abalou os fãs do ator.

Vamos aguardar mais informações sobre o acontecido, mas espero que ele não tenha que devolver o Oscar, porque merece demais.