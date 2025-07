Whindersson Nunes vira o Chapeleiro Maluco e entrega tudo em produção digna de Hollywood

Amigaas, se vocês ainda não viram o vídeo do Whindersson Nunes como o Chapeleiro Maluco, largue essa taça de mimosa e corra pro Instagram! O menino do Piauí está cada vez mais versátil e, desta vez, entregou uma caracterização impecável, direto de um chá das cinco digno da Rainha Elizabeth (a primeira, a segunda e a de Copas!).

A transformação,que começou com um Whindersson de cara limpa e terminou com um personagem digno de Oscar de efeitos visuais, ficou nas mãos mágicas de Camila Pudim, aquela artista que já virou lenda entre os beauty experts e fashionistas.

O vídeo é um verdadeiro delírio cinematográfico: transições caprichadas, lentes de contato surrealistas, próteses de sobrancelha e uma paleta de cores que faria Tim Burton bater palmas em pé, com lágrimas nos olhos e glitter na face.

E o mais glamouroso? Camila, claro, se transforma na própria Rainha de Copas. Sim, a vilã mais fashionista do universo de Alice ganha vida com uma maquiagem carregada no drama e uma interpretação que merecia um red carpet só dela.

Ao final, com um ar de mistério (e um leve deboche que só quem tem talento pode sustentar), os dois soltam uma frase que deixou os seguidores sedentos por uma continuação. E cá entre nós? Se vier uma série com essa qualidade, eu já separo a champanhe e o look temático.

Ah, e os números? Um escândalo, amor: mais de 14 milhões de visualizações e 60 mil comentários, tudo isso sem Whindersson ser nem conhecido por esse tipo de conteúdo. Ele literalmente serviu maquiagem, serviu atuação, e serviu viral!

Já Camila? Um ícone consolidado. Recentemente, bombou com a Cleópatra, que rendeu 64 milhões de views, mas convenhamos, com o seu talento ela podia transformar até um boleto atrasado em obra de arte.