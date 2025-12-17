Weber Haus faz chover medalhas, conquista Bruxelas e reafirma o Brasil como potência da cachaça

A Weber Haus não ganhou prêmio. Deu um verdadeiro baile. A destilaria brasileira conquistou sete medalhas no Brasil Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025 e mostrou, sem falsa modéstia, que excelência não é acaso, é método, história e obsessão por qualidade.

O resultado coloca a Weber Haus mais uma vez no topo. Ouro e prata desfilaram para rótulos consagrados, reforçando um trabalho construído ao longo de 77 anos, com controle rigoroso de processos, respeito às origens e uma leitura afiada do que o mercado global exige quando o assunto é bebida premium brasileira.

Entre os destaques estão a Cachaça Primavera Cabriúva, a Weber Haus 200 Anos em edição comemorativa da imigração alemã, a Extra Premium 7,5 Anos e a Prata Rota 48, todas medalhas de ouro. Já as pratas ficaram com rótulos que também carregam identidade forte, como a Extra Premium 5 Anos Solera, a Prata Clássica e a Amburana.

O Brasil Selection é a etapa nacional do Concours Mondial de Bruxelles, uma das avaliações mais respeitadas do mundo. Degustações às cegas, júri especializado e zero espaço para improviso. Ou a bebida sustenta o discurso, ou cai fora. A Weber Haus sustentou e brilhou.

Cachaça Extra Premium Weber Haus 7,5 Anos – Medalha de Ouro. Foto: divulgação

Mais do que uma vitória técnica, o desempenho da marca reflete algo maior. O amadurecimento do mercado de cachaça no Brasil. Hoje, o consumidor quer origem, história, processo e coerência. E a Weber Haus entrega tudo isso do plantio da cana ao copo servido.

Fundada em 1948, em Ivoti, no Rio Grande do Sul, a Weber Haus já soma mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, exporta para mais de 30 países e mantém um portfólio com mais de 80 rótulos. Tradição familiar, sim. Mas com ambição global.

Quando a cachaça brasileira fala com o mundo e o mundo responde com medalha, não é sorte. É estratégia, é trabalho e é glamour líquido, servido com identidade.