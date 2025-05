“Voz de Fundo” ultrapassa 10 milhões no YouTube e consagra ascensão de Matheus & Lorenzo

A música“Voz de Fundo”, de Matheus & Lorenzo, atinge a impressionante marca de 10 milhões de visualizações no YouTube, consolidando-se como um dos maiores sucessos da dupla. Com emoção à flor da pele e autenticidade na interpretação, a canção se tornou um marco na trajetória dos artistas, também somando mais de 2 milhões de reproduções no Spotify.

Em paralelo, a dupla segue encantando com novos projetos, como a releitura do clássico “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, eternizado por Ivete Sangalo. “Foi uma honra imprimir nossa identidade em uma canção tão especial”, destaca Matheus. Já Lorenzo complementa: “Essa música sempre tocou a gente de um jeito diferente. Dar voz a ela foi mágico.”

Outro momento importante da carreira aconteceu com o convite da TV Globo para serem as vozes oficiais do Brasileirão 2025. A estreia no Esporte Espetacular trouxe uma performance vibrante, que uniu música e futebol em uma só emoção — e encantou torcedores por todo o país.

Com novos lançamentos no horizonte, Matheus & Lorenzo vivem uma fase de grande reconhecimento, mostrando que talento, dedicação e sensibilidade seguem sendo os pilares de uma carreira que só cresce.

Ouça aqui: https://www.youtube.com/watch?v=cWlmeGNpv5I