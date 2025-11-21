Vittor Fernando quebra o silêncio e revela os detalhes do ataque a tiros que quase tirou sua vida

Amadas, hoje o babado não é pras fracas. Vittor Fernando voltou a dar as caras na internet depois de vinte dias internado e o relato do bofe é de arrepiar, ainda mais nesse clima de renovação do fim de ano!
Pra quem não sabe, o influenciador sobreviveu a um atentado a tiros no Rio enquanto viajava com o namorado, Gabriel Fuentes. Foram vinte dias no hospital, cirurgias, risco de perder a perna e até os médicos chamando o resultado de milagre.
Ele contou que tudo aconteceu na base do por um fio! Era questão de tempo para perder a perna ou coisa pior. Disse que cada cirurgia foi fundamental para evitar aquele desfecho que a gente nem gosta de mencionar pela manhã, não amargar o nosso café com leite.
E como se não bastasse sobreviver ao inferno, ele ainda precisou voltar pras redes pra cortar pela raiz um monte de teoria maluca que inventaram enquanto ele estava entre tubos e drenos.
Disse que não teve caso específico, nada de morte encomendada, perseguição ou história de Halloween. Pediu até pro povo parar de encher o saco de quem não tem nada a ver com isso. E tá certíssimo, né meus anjos? Tem limite para delírio!
A verdade, segundo ele, é aquela que todo carioca já escutou pelo menos uma vez: entrou numa rua errada. Realidade simples, triste e comum Ele mesmo disse que já tinha ouvido falar, mas nunca imaginou que viveria isso. Quem imaginaria?
O relato é tão policialesco que poderia estar na nova novela das 21h do meu amado Aguinaldo Silva. Eles estavam voltando do Rio pra São Paulo, pararam num posto em Itatiaia e do nada surgem criminosos armados.
O instinto deles foi acelerar, mas as balas começaram a cantar. Uma acertou o pneu, eles foram até cair numa rua sem saída perto de um matagal às quatro da manhã. Vittor até ligou pra irmã, achando que ia morrer.
Mesmo feridos, conseguiram ir até uma parada de ônibus pra pedir ajuda e só quando chegaram na divisa com São Paulo, acionaram a polícia. Vittor levou um tiro na perna, fratura exposta, e depois descobriram estilhaços quase no coração. Os médicos explicaram que aquilo poderia ter rasgado o influenciador por dentro a qualquer momento. Amados, que selvageria é essa? Como eu defendo o meu Rio de Janeiro desse jeito?
Hoje ele ainda tá debilitado, mas otimista. Disse que vai voltando aos poucos pras redes, mostrando a recuperação, fazendo uma alimentação específica, se mudando e tentando não sumir.
No fim, ele disse que está bem, dentro do possível, óbvio, e que poderia ter sobrevivido com sequelas graves ou nem ter sobrevivido.
Euzinha desejo uma recuperação plena pro Vittor, física e mentalmente. Se cuidem, amados!