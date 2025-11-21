Vittor Fernando quebra o silêncio e revela os detalhes do ataque a tiros que quase tirou sua vida

Amadas, hoje o babado não é pras fracas. Vittor Fernando voltou a dar as caras na internet depois de vinte dias internado e o relato do bofe é de arrepiar, ainda mais nesse clima de renovação do fim de ano!

Pra quem não sabe, o influenciador sobreviveu a um atentado a tiros no Rio enquanto viajava com o namorado, Gabriel Fuentes. Foram vinte dias no hospital, cirurgias, risco de perder a perna e até os médicos chamando o resultado de milagre.

Ele contou que tudo aconteceu na base do por um fio! Era questão de tempo para perder a perna ou coisa pior. Disse que cada cirurgia foi fundamental para evitar aquele desfecho que a gente nem gosta de mencionar pela manhã, não amargar o nosso café com leite.

E como se não bastasse sobreviver ao inferno, ele ainda precisou voltar pras redes pra cortar pela raiz um monte de teoria maluca que inventaram enquanto ele estava entre tubos e drenos.

Disse que não teve caso específico, nada de morte encomendada, perseguição ou história de Halloween. Pediu até pro povo parar de encher o saco de quem não tem nada a ver com isso. E tá certíssimo, né meus anjos? Tem limite para delírio!

Influenciador revelou que bala deixou estilhaços perigosos próximos ao coração .(Foto/Reprodução: Internet)

A verdade, segundo ele, é aquela que todo carioca já escutou pelo menos uma vez: entrou numa rua errada. Realidade simples, triste e comum Ele mesmo disse que já tinha ouvido falar, mas nunca imaginou que viveria isso. Quem imaginaria?

O relato é tão policialesco que poderia estar na nova novela das 21h do meu amado Aguinaldo Silva. Eles estavam voltando do Rio pra São Paulo, pararam num posto em Itatiaia e do nada surgem criminosos armados.

O instinto deles foi acelerar, mas as balas começaram a cantar. Uma acertou o pneu, eles foram até cair numa rua sem saída perto de um matagal às quatro da manhã. Vittor até ligou pra irmã, achando que ia morrer.

Vittor e o namorado, Gabriel Fuentes, fugiam de criminosos quando o carro foi alvejado. (Foto/Reprodução: Instagram)

Mesmo feridos, conseguiram ir até uma parada de ônibus pra pedir ajuda e só quando chegaram na divisa com São Paulo, acionaram a polícia. Vittor levou um tiro na perna, fratura exposta, e depois descobriram estilhaços quase no coração. Os médicos explicaram que aquilo poderia ter rasgado o influenciador por dentro a qualquer momento. Amados, que selvageria é essa? Como eu defendo o meu Rio de Janeiro desse jeito?

Hoje ele ainda tá debilitado, mas otimista. Disse que vai voltando aos poucos pras redes, mostrando a recuperação, fazendo uma alimentação específica, se mudando e tentando não sumir.

No fim, ele disse que está bem, dentro do possível, óbvio, e que poderia ter sobrevivido com sequelas graves ou nem ter sobrevivido.

Euzinha desejo uma recuperação plena pro Vittor, física e mentalmente. Se cuidem, amados!