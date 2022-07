Vitória Strada vence o Dança dos Famosos e protagoniza beijo em namorada

Marcella Rica não deixou a namorada aquele beijo de tirar o fôlego em rede nacional

Ai Globo, meu paninho está pronto para ser passado para a senhora sempre que eu puder. Ontem, na final do ‘Dança dos Famosos’, competição que fez Vitória Strada vencedora da edição (muito merecido), sua namorada não deixou de tascar-lhe um beijo em comemoração à notícia.

A GKAY QUE ÓDIO KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/HXKIXzO1Pl — nati (@saviorstefani) July 3, 2022

Tudo aconteceu ao vivo e a gente amou ver o amor sendo celebrado do lado de cá. Vale lembrar que a atriz competiu na final com Ana Furtado e Leandro Azevedo e Vitão e Gabe Cardoso.

“Estou muito feliz. A mensagem que fica é que o amor é o sentimento mais bonito do mundo, em todas as suas formas. Ele faz o bem para o mundo. Precisamos celebrar cada vez que o amor acontece em todas as suas formas. É sobre amor. Amem uns aos outros, aos próximos. Não critiquem a forma que o outro ama, porque não está fazendo mal a ninguém. Enquanto o mundo estiver amando, não teremos com o que nos preocupar”, contou.

O amor venceu!