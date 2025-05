Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação após cinco anos de casamento: “Seguiremos como amigos”

Mais um casal queridinho do público anunciou a separação nesta terça-feira, 27: Virginia Fonseca e Zé Felipe não estão mais juntos. A informação, confirmada ao portal Terra, foi compartilhada pelos próprios artistas nas redes sociais, pegando muitos fãs de surpresa e gerando uma onda de comoção.

Após cinco anos de casamento e três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — Virginia e Zé Felipe afirmaram que o relacionamento amoroso chegou ao fim, mas que a amizade e o compromisso como pais continuam firmes.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveram os dois, em uma declaração emocionada.

Na postagem, o ex-casal refletiu sobre a jornada que viveram: “Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.”

Em um gesto de maturidade, Virginia e Zé Felipe destacaram a importância da honestidade no relacionamento: “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.”

O comunicado ainda incluiu um pedido aos fãs e à imprensa: “Não nos julguem, não criem histórias. Somos humanos, estamos em busca da felicidade que um dia vivemos.”

O texto finalizou com uma linda declaração aos filhos: “Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente.”

Apesar do fim do relacionamento, Virginia Fonseca mostra que a amizade e o apoio mútuo permanecem: ela estará presente no show de Zé Felipe, que acontece hoje, em Portugal, acompanhada de uma amiga. A presença dela no evento reforça o respeito e carinho que o ex-casal mantém, mesmo após a separação.

A notícia repercutiu rapidamente nas redes sociais, com milhares de comentários de apoio e carinho ao ex-casal. Virginia e Zé Felipe sempre foram admirados pelo público pela leveza, humor e cumplicidade, e agora mostram maturidade ao lidar com a separação.

Enquanto a história de amor chega ao fim, a parceria na missão mais importante da vida segue firme: a de serem pais presentes e amorosos.