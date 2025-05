Virginia e Zé Felipe rompem o silêncio após término e negam estratégia de marketing: “Choramos a noite inteira”

Amores, estava fazendo um tour pelo Instagram e passei um tempinho explorando o perfil de Virginia para me manter atualizada sobre o fim do casamento com Zé Felipe. E, gente… após publicarem a notícia e ficarem off por horas, o ex-casal voltou a rede social com um story (juntos) revelando como decidiram o término.

Bem, acontece que, na manhã desta quarta-feira (28), a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe usaram as redes sociais para romper o silêncio sobre o fim do casamento de cinco anos.

O ex-casal negou os boatos de estratégia de marketing e revelou que foi uma decisão pensada a fim de preservar a amizade e, consequentemente, o bem-estar dos filhos.

“Não é uma estratégia de marketing. Ele não vai lançar música e eu não vou lançar produto. A gente não quis dar brecha pra um sair odiando o outro”, continuou a apresentadora do ‘Sabadou’.

O ex-casal garantiram que vão seguir como amigos que se apoiam (Reprodução/Instagram)

O cantor reforçou o comentário da ex-mulher alegando um rompimento amigável: “A gente só quis acabar da melhor forma. Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu junto. Foram os melhores momentos da minha vida.”

E seguiu: “A gente construiu uma família com três filhos abençoados e tudo é por eles. Então, eu acho melhor deixar assim, ter amizade e respeito [um pelo outro].”

A influencer também garantiu que eles continuarão interagindo como pessoas que se respeitam e se apoiam em nome dos filhos.

“No português mais claro, a gente só não tá beijando e ‘tananã’. De resto, a amizade, a parceria e o carinho continuam. Por favor, não esperem brigas porque não vai ter. A gente vai continuar uma família pelo bem dos nossos filhos e por tudo o que a gente construiu e viveu. Foi tudo muito especial”, acrescentou Virgínia.

A influencer revelou que o fim do ciclo foi a melhor decisão que tiveram a fim de preservar o respeito mútuo (Reprodução/Instagram)

Zé Felipe deu detalhes sobre como reagiram com a decisão do rompimento: “Todo final de ciclo é sempre difícil. Ontem, choramos a noite toda”, revelou.

Ao fim, a empresária finalizou o assunto pedindo que Deus ilumine a nova fase deles.

“Mas é a escolha que a gente tomou. Que Deus abençoe a nossa união que vai continuar pelo resto da vida e que nos dê sabedoria para seguir em frente da melhor maneira possível”, completou.