Virgínia afirma que Senador Cleitinho a deixou mais tranquila durante CPI: “Me trouxe a paz que eu tava precisando”

Gente, aqui na cafeteria luxuosa do Village Mall não se fala em outra coisa a não ser do momento inesperado em que um Senador se aproxima de Virgínia para fazer uma selfie. Meu bem, para vocês terem noção, momentos depois do ocorrido, a influencer revelou que a partir dessa descontração que teve, ficou mais tranquila para depor na CPI das Bets.

Bem, após prestar depoimento como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar sua perspectiva sobre a cena curiosa que o Senador Cleitinho, do Republicanos (MG), protagonizou na manhã desta terça-feira (13).

“Eu, hoje, virei fã de duas pessoas: do Kajuru, maravilhoso, engraçado e divertido… agora o Cleitinho, ninguém pega”, iniciou o vídeo.

Para quem não acompanhou a transmissão do depoimento da influencer, além de aconselhar Virgínia a não propagar plataformas de azar, o parlamentar mineiro rasgou elogios e se mostrou ser muito fã da influencer.

E sobre a tietagem do Senador Cleitinho, ela acrescentou: “O cara é um fenômeno. Ele deveria ser estudado pela Nasa. Na hora que ele hablou, amor… ele hablou muito. Foi muito bom.”

A influenciadora admitiu que ficou mais tranquila após interação com o Senador mineiro (Reprodução/X)

Ao fim do vídeo, a blogueira confessou que após o carinho e admiração que o político demonstrou, o nervosismo, de depor em uma CPI pela primeira vez, passou automaticamente.

“Eu tava assim ó [tremendo], e assim que ele hablou, eu fiquei de boa. Ele me trouxe uma paz que eu tava precisando naquele momento”, completou.

Amores, eu admito que achei o carinho de Cleitinho por Virginia extremamente fofo e aconteceu em um momento que ela realmente precisava. Amei a interação deles no Plenário II.