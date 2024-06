Viih Tube se pronuncia após Eliezer expor afastamento da filha: “Sentindo mal”

Viih Tube usou suas redes sociais para falar sobre o pronunciamento de Eliezer sobre a filha do casal. Eliezer disse que está distanciado de sua filha e foi defendido pela esposa que explicou que ele é um pai presente, ressaltando que o distanciamento parte da própria filha.

“Eu não sei quem viu, mas ele postou que estava realmente muito incomodado que a Lua só quer a mãe. Ela tá naquela fase que só quer a mãe e ele tá se sentindo mal com isso.”, iniciou. “Pra mim, isso são só traços de um pai super presente, né? Claramente ele está mal com isso porque ele é um pai muito presente é um pai que sempre que estar com ela.

Viih ainda revelou que aconselhou o marido na fase delicada: “Ele faz tudo com ela e fica magoado porque vê que ela estava meio que não ‘fazendo questão’ dele, mas eu falei para ele amor é fase”, disse. “Daqui a pouco eu vou ser a da vez. Não falam que menina é grudada com pai quando cresce? Então, uma hora vai ser eu a da vez”.

Por fim, a influenciadora lembrou que pode ser por conta de sua segunda gravidez: “É normal. Eu tô grávida também, não sei se ela sente né? Falam que sente o bebê e enfim fica mais dengosa”, explicou. “Mas a gente é muito colada mesmo, porque eu entro nas brincadeiras, eu tenho um lado mas infantil também não sei se é isso”, ela finalizou.