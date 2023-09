Viih Tube desabafa sobre cobrança: “Meu corpo que deu sinais pedindo pausa”

A influenciadora contou que está trabalhando de forma intensa e contou que não está tendo crises de ansiedade

Viih Tube contou que ficou diante durante sua rotina agitada de trabalho e que não está tendo crises de ansiedade no meio da correria que enfrentava entre um dia e outro. Em compensação, o seu corpo deu sinais de que precisa fazer uma pausa e ela contou detalhes aos seguidores.

“Não tô tendo crise de ansiedade, mas quando eu tenho eu fico assim. Mas hoje foi meu corpo que deu sinais, pedindo pausa, porque estou gravando muitas campanhas, muito trabalho, muita coisa”, contou a ex-BBB.

“Eu me cobro muito, sabe? Porque, na verdade, eu queria voltar a trabalhar pesado, principalmente presencial, a partir de 6 meses da Lua. Eu queria me dar esses meses para ser mãe. E eu tenho a condição financeira para conseguir fazer isso, mas eu não fiz. Eu comecei antes porque me veio muitas oportunidades”, declarou.

Ela ainda conta que voltou a trabalhar antes do tempo esperado e que isso pode ter afetado sua saúde mental.