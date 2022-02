Victor Hugo, temos visita! Vyni começa a sentir ciúmes de Eliezer e Maria

Se o bacharel em Direito acha que isso está engraçado, está longe disso…

Quando o ‘BBB22’, achamos que Vyni seria o novo “Gil do Vigor”, mas ele mirou no economista e acertou em Victor Hugo, do ‘BBB20’. Assim como VH tinha ciúmes de Guilherme e Gabi Martins, o cearense está se mordendo ao ver Eliezer e Maria juntos.

Vyni seria o novo “Gil do Vigor”, mas ele mirou no economista e acertou em Victor Hugo, do ‘BBB20’

Além de ter acompanhado a transa do casal na madrugada de quarta-feira, (2), quis impedir um ‘repeat’ do edredom do casal durante a festa “Abravalândia”. Até ir atrás do casal no quarto ele foi fazendo o casal desistir da transa, acredita? Depois sentou por diversas vezes entre os dois e deu comida na boca de Eli, além de não os deixar sozinhos por diversos momentos. E quando Eli foi tomar banho, fez um comentário muito inconveniente: “Tem lubrificante? Se não tiver vai ter que ser no cuspe mesmo”.

Vyni acredita que está sendo chamado de ‘planta’ fora do confinamento e disse ao casal que acredita que será eliminado se for em um paredão com Eli

Vyni acredita que está sendo chamado de ‘planta’ fora do confinamento e disse ao casal que acredita que será eliminado se for em um paredão com Eli. “Eles não vão separar casal”, em tom de ciúmes, e recebeu uma resposta incrível de Maria: “Que casal? Até nossa transa deu errado”.

Os internautas, que não perdoam nada, o estão chamando de planta mesmo e fizeram diversas montagens de Viny e VH — eu amo a web! Mas o mocinho não impediu absolutamente nada e Maria e Eli, chegaram ao finalmentes. Não foi dessa vez Vyni…

O Vyni assistindo o Eli e a Maria se pegarem tá me lembrando isso aqui 🗣 #BBB22 pic.twitter.com/bUywZMa7qd — POPTime • #BBB22 (@siteptbr) February 2, 2022

Vyni com ciúmespic.twitter.com/2yAHSI1QlR — 𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐨 𝐠𝐢𝐥 (@wiIIisx) February 3, 2022