Vela com “cheiro de vagina”? Gwyneth Paltrow explica ideia do produto polêmico

Gente, após mais um dia mega agitado em minha agenda social, decidi espairecer caminhando pela faixa de areia do Leme. Com minha água de coco na mão, decidi sentar na beira do mar. E por alguns minutos foi só eu, a areia e a maresia… até que minha amiga de Nova Iorque me envia um vídeo, e, ao abrir, fiquei pasma…

Bem, acontece que durante um evento de palestras sobre negócios, a atriz Gwyneth Paltrow revelou como decidiu criar a polêmica vela ‘com cheiro de vagina’, lançada em meados de 2020. O item inusitado foi um grande sucesso comercializado pela Goop, marca de produtos de vestuário e acessórios da artista.

A atriz participou de uma conversa descontraída com Vishen Lakhiani e comentou sobre os produtos inusitados (Reprodução/Mindvalley)

Em bate-papo descontraído com o escritor Vishen Lakhiani, Paltrow justificou como surgiu a ideia da vela aromática “This smells like my vagina” (“Isso cheira como a minha vagina”).

“Esse produto é muito fascinante, porque nós estávamos experimentando diferentes aromas um dia. Eu cheirei alguma coisa e disse ‘Isso cheira como… você sabe’. E eu estava brincando”, iniciou.

E acrescentou: “O perfumista Douglas Little disse que deveríamos fazer uma vela e colocar no site. Eu achei que estivesse brincando também. Disse que com certeza. Então, foi realmente para o site e quebramos a internet”, detalhou a artista aos risos.

Após o resultado lucrativo do produto, a marca de Gwyneth produziu e lançou outras velas com nomes e cheiros peculiares como “This smells like my orgasm” (“Isso cheira como meu orgasmo”) e “Hands off my vagina” (“Não toque na minha vagina”).

“Levamos muito tempo para superar isso, mas o mantive no site porque há um aspecto da sexualidade feminina do qual acho que somos socializadas a sentir muita vergonha. E eu meio que adorei essa ideia meio punk rock. Somos lindas, somos incríveis e vá se f**”, completou.

Apesar de ter sido lançada em 2020, a vela com ‘cheiro de vagina’ foi descontinuada (Reprodução/Goop)

Bem, antes de ser descontinuada, a vela com ‘cheiro de vagina’ custava 75 dólares (R$424 na cotação atual).

A atriz reforçou que o aroma inusitado era composto por bergamota, gerânio e cedro justapostos a rosa damascena e semente de ambrette, e não tinha o objetivo de ter o cheiro de uma vagina específica.

Gente, nada contra, mas aquele ditado de que todo dia sai um otário e um malandro de casa nunca fez tanto sentido.