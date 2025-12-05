Vanessa da Mata tem crescimento de 46% de ouvintes no Spotify

Vanessa da Mata registrou um crescimento de 46% no número de ouvintes no Spotify, comparado a 2024. Neste ano, a artista teve 19,5 milhões de ouvintes em 184 países na maior plataforma de streaming musical. Brasil, Portugal, França, Estados Unidos e Itália são os países que as músicas da artista foram mais consumidas. Ao todo, foram mais de 224 milhões de streams no catálogo musical da mato-grossense.

O ano foi marcado pelo lançamento do álbum “Todas Elas” e a cantora celebra os resultados alcançados em 2025. “Este é o fruto de muito trabalho, sem cessar, com afinco, amor e dedicação, indo a todos os lugares possíveis desse mundo e plantando música! É o resultado de um trabalho orgânico, sem investimentos em marketing.

É natural e a música fresca e sentida por uma autora desde o primeiro disco, com muito gosto!”, diz Vanessa da Mata que está viajando por todo o Brasil com a turnê do seu álbum lançado em maio deste ano. Com seu novo show, a artista tem arrastado multidões pelos quatro cantos do país, o “Todas Elas” é sucesso de público e crítica, reafirmando a presença de Vanessa Mata entre as maiores e melhores cantoras do Brasil.

Capa do álbum “Todas Elas” – Créditos: Priscila Prade

O álbum “Todas Elas” apresenta onze músicas autorais com participação de João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, nas faixas Demorou e Um Passeio Com Robert Glasper Pelo Brasil e Troco Tudo, respectivamente. “Esse álbum poderia contar a história de várias mulheres. São várias mulheres dentro dele: mulheres que compõem a minha pessoa, as minhas facetas, os meus momentos, os momentos de grandes e boas ilusões e algumas desilusões”, define Vanessa. A versão deluxe do projeto conta com uma regravação da mato-grossense para o clássico “Nada Mais”, música lançada em 1984 na voz de Gal Costa para o álbum “Profana”, que é uma versão brasileira da balada “Lately” de Stevie Wonder, de 1980. A versão em português é de Ronaldo Bastos.

Sobre as parcerias, a artista conta como está sendo trabalhar ao lado de pessoas que ela tanto estima: “O João Gomes já é um amigo querido que admiro muito. Gosto muito da voz dele, gravíssima, que faz um casamento perfeito com a minha nesse reggae. A música com o Jota.pê fala sobre a aparência das redes sociais, que jamais mostra psicologicamente como realmente estamos. Foi uma música muito rápida de ser feita. Ela fluiu em uma capacidade linda. Ele me mandou a primeira parte da melodia e eu fiz o restante. E fizemos a letra juntos. O Robert Glasper é um dos caras mais notáveis dos últimos tempos. Certa vez eu fui em um show dele em São Paulo, fiz contato e mandei um material para ele. Ele gostou muito e me mandou várias ideias de música, e aí a gente fez essa parceria.”

Vanessa da Mata registrou um crescimento de 46% no número de ouvintes no Spotify, comparado a 2024.

Assim como no disco anterior, Vanessa da Mata assina a produção musical do álbum “Todas elas”. Os arranjos têm criação coletiva, envolvendo a banda formada por músicos como Marcelo Costa (bateria), Maurício Pacheco (violão e guitarra) e Rafael Rocha (trombone), entre outros instrumentistas.

A cantora e compositora carrega a inquietude e a exuberância dentro de si, traços de uma artista de múltiplos talentos, lapidados desde muito jovem. Com mais de 20 anos de carreira, a mato-grossense de Alto Garças é dona de uma personalidade forte e cativante.

Ela não se furta a expor questões sensíveis que habitam o seu universo. Vanessa trata com franqueza e afetividade os temas que movimentam sua vida e obra: o pós-feminismo, a maternidade – ela é mãe de três filhos –, paixões e desencontros amorosos, a negritude e a luta por uma sociedade menos desigual.