Vale Tudo: Raquel e Maria de Fátima se encontram na praia e ela humilha a mãe

César confirma com todas as letras para Maria de Fátima que deu um golpe nela. Enquanto isso, Raquel vai à luta e começa a vender seus sanduíches na praia.

Tiago reclama das atitudes de Marco Aurélio com Heleninha. Luciano descobre que Ivan conseguiu acessar as planilhas do setor financeiro da empresa. Maria de Fátima fica doída de inveja com o relacionamento de Solange e Afonso.

Rubinho revela para Ivan que recebeu um convite para trabalhar em Nova Iorque. Ivan vai visitar sua família e comenta que pode ter descoberto um sistema de corrupção dentro da TCA.

Raquel convida Daniela e Gilda para vender sanduíche com ela na praia. Maria de Fátima se depara com a mãe vendendo sanduíche para Solange na praia e fingi que não a conhece.

Após a filha sugerir que a amiga dê uma gorjeta para ela. Raquel, firme na dignidade, ela recusará o dinheiro dizendo que não precisa de esmola e vai embora.

Depois disso, Raquel desabafa com Poliana ressaltando o tamanho da dor que sentiu ao ser rejeitada pela própria filha.