‘Vale Tudo’: Beijo entre Maria de Fátima e Afonso Roitman será exibido nos próximos capítulos

Gente, acabei de receber uma imagem que me deixou desnorteada: Afonso Roitman e Maria de Fátima aos beijos. Amores, para vocês terem noção, eu quase derrubei a taça de espumante rosé que estava em mãos, só de empolgação. Meu bem, minhas expectativas são infladíssimas! Será que estou vivendo ou apenas esperando por essa cena baphônica? Eis a questão…

Ainda não há previsão de quando as cenas de beijo serão exibidas (Fabrício Pioyani/ Agnews / Contigo)

Acontece que alguns paparazzis, da Ag News e da Contigo!, flagraram uma verdadeira reviravolta para a novela Vale Tudo, da TV Globo, na Praia de São Conrado: o início do romance entre Maria de Fátima e Afonso Roitman.

Bem, durante as gravações de cenas que serão exibidas em breve, os atores Humberto Carrão e Bella Campos foram fotografados encenando beijos entre os personagens.

Alice Wegmann também gravou cenas com Carrão em São Conrado (Fabrício Pioyani/ Agnews / Contigo)

Durante os registros, Alice Wegmann, que dá vida a Solange Duprat, também foi flagrada em cena com Humberto, que usava o mesmo figurino do momento em que trocou beijos com Bella Campos.

Apesar da ansiedade para acompanhar esse plot twist, ainda não há previsão de quando o capítulo com o aguardado beijo entre o futuro casal irá ao ar.