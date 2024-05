Vai ser vovô! Leandro Hassum revela gravidez da filha

Gosto disso, a família crescendo e as fofoqueiras felizes com o mundo dos famosos aumentando. Leandro Hassum compartilhou em suas redes sociais que vai se tornar vovô! O hunorsta compartilhou um vídeo em sua rede social mostrando como foi o chá revelação que sua filha, Pietra Hassum, promoveu para contar o sexo de seu bebê.

“É isso vou ser avô. Maior presente da minha vida e da vovó @kakahassum te amo filha @pietrahassum e vou mimar muito minha linda neta. AURORA sim bisavó @hassumleda homenagem a tataravó Aurora que está lá do céu abençoando muito. Parabéns ao papai. @caioharamusic e aos também vovós @agnaldo_freire10 @crishara03 obrigado pelo filho que agora também é meu filhão”, escreveu ele sobre sua família estar crescendo.

Em fevereiro deste ano, Pietra Hassum foi pedida em casamento pelo produtor musical Caio Hara durante uma viagem ao Japão. “O homem dos meus sonhos vai ser o meu marido”, disse ela ao mostrar a foto do amado ajoelhado em sua frente. Por sua vez, o pai dela comentou: “É gente, ela cresceu. E hoje foi um dia muito especial para mim e Karina Hassum. Da minha filha, sou até suspeito em falar. Mas do Caio Hara, tenho muito. Um homem com cara de menino, mas um gigante na arte do cavalheirismo”.