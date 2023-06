Vai na Fé: Lumiar descobre que Theo tinha um caso com Kate

Ao perceber que está sendo feita de trouxa, a advogada investigará a fundo as acusações que foram feitas contra o empresário.

É minha gente, a situação não está nada boa para o Theo, a cada dia que passa a Lumiar, que é a única que ainda estava 100% ao seu lado, descobre mais podres a respeito do empresário.

A advogada, que já está extremamente desconfiada do caráter do crápula, finalmente perceberá que está sendo feita de trouxa pelo empresário e começará investigar a fundo as acusações de estupro que Theo recebeu.

Durante as suas investigações, Lumiar encontrará vestígios do caso que o homem teve com Kate, ex-namorada de Rafa. Diante disso, para confirmar as suas suspeitas, a advogada irá colocar a vendedora de sanduíches contra a parede, que ao ser pressionada, confessará o que aconteceu no passado com o empresário.