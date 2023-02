Vai na Fé: Lumiar descobre que Ben é o verdadeiro pai de Jeniffer

A advogada ficará em choque ao ver a foto de seu marido com a ex-dançarina.

E não é que a insistência de Jeniffer (Bella Campos), em descobrir quem é o seu pai biológico vai perturbar não só os dias da sua família, mas também a vida de Lumiar (Carolina Dieckmann).

Contrariada com a falta de informações que Sol (Sheron Menezzes) teria lhe dado a respeito de seu passado, a estudante de direito pedirá ajuda para a pior pessoa possível, sua professora Lumiar, que ao ver a foto do ex- namorado de Sol terá a certeza de que o tal pai perdido de Jeniffer é o seu marido, Ben (Samuel de Assis).

Com ideias radicais, a estudante falará à professora que pensou em processar a própria mãe, caso a mesma não queria facilitar as coisas e contar a ela a verdade sobre o seu pai e a questionará sobre a possibilidade de obrigar um possível suspeito de ser seu pai a fazer um teste de DNA.

Assustada com a descoberta, Lumiar fará de tudo para despistar a garota, que continuará insistindo.