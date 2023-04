Vai na Fé: Lui propõe um romance escondido entre ele e Sol

O cantor fará essa proposta após ter pedido a dançarina em namoro e a mesmo ter negado, por não acreditar nos sentimentos do artista.

Em meio tanta confusão, pelo menos uma coisa boa tinha que acontecer na vida da pobre Sol (Sheron Menezzes). Depois de resistir tanto aos encantos de Lui Lorenzo (José Loreto), um beijo será o suficiente para fazer com que o cantor fique cada vez mais apaixonado e tome uma decisão surpreendente.

Vendo que não terá uma oportunidade melhor do que essa,de um jeito extremamente fofo, Lui pedirá Sol em namoro. “Namora comigo, Sol. O que namorados fazem? Tomam sorvete na praça? Compram ingresso pro cinema pra ficarem se agarrando? Eu me esforcei, sabe?”

Apesar de ficar encantada com o gesto do cantor, Sol ficará com o pé atrás e afirmará que não acredita na durabilidade dos sentimentos do cantor, que diz nunca ter amado alguém como ama a dançarina.

Insistente, Lui então terá uma ideia. Ele irá propor que ele prove o seu sentimento por ela aos poucos vivendo um romance escondido de tudo e de todos. Após analisar a proposta, a dançarina finalmente aceitará e se entregará a esse romance adolecente.