Vai na Fé: Carlão deixa o orgulho de lado e apoia carreira de Sol

A ex-princesa do baile, aceitará a proposta de emprego de Lui Lorenzo.

É aquela história né, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, não é mesmo? Com a energia de sua casa cortada, por não ter condições de pagar a conta, Carlão (Che Moais) terá que engolir todo o seu orgulho e incentivar a sua esposa, Sol (Sheron Menezzes), a aceitar a proposta de emprego oferecida pelo cantor Lui Lorenzo (José Loreto).

Porém, mal sabia o desempregado que a ex-princesa do baile já estava decidida a aceitar o emprego. Além do corte da energia, o incentivo que recebeu de Vitinho (Luis Lobianco) e ver o sucesso que sua performance no palco teve , fez com que a gata chegasse ao veredicto.

Decidida, Sol chegará para conversar com Carlão, que, mesmo não estando satisfeito com a situação, apoiará a esposa. Ela então irá correndo até a mansão do cantor que a receberá feliz da vida ao saber que a mesma aceitou sua proposta.