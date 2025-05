URGENTE: STF autoriza Virgínia a ficar em silêncio na CPI das Bet’s

Prepare o chá, porque o babado é forte! A musa das redes sociais Virgínia Fonseca vai sim dar o ar da graça na CPI das Bets, marcada para hoje às 11h, mas com uma condição daquelas! O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta segunda-feira, 12, que ela pode sim ir até lá… só que com a boca fechada sobre qualquer assunto que possa colocar sua imagem de “boa moça” em risco!

A decisão veio em resposta ao habeas corpus (HC 256.081) pedido pela defesa da influenciadora — e foi parcialmente atendido. Ou seja: não está tudo liberado não, hein! Segundo Mendes, “o depoente em CPI também tem o direito de não se autoincriminar”, afirmando que o direito ao silêncio é uma “pedra angular” dos direitos humanos. Chique, né?

Mas calma que não é só glamour! Apesar de poder se calar sobre suas próprias tretas, Virgínia terá que abrir o jogo sobre os outros investigados. Nada de “não vi, não sei, não lembro” — ela terá obrigação de contar tudo que souber, sem enrolação. “É vedado faltar com a verdade ou omiti-la nos questionamentos relativos a terceiros investigados pela comissão”, determinou o ministro. Vixe!

E claro, ela não estará sozinha no ringue: a decisão ainda garante que Virgínia tenha seu advogado coladinho do lado durante todo o depoimento e que ninguém pode levantar o tom com ela. Nem ameaça, nem pressão — só respeito, urbanidade e muito cuidado com a estrela do momento!

Agora é esperar pra ver se ela vai soltar os spoilers dessa trama toda… ou se vai manter o mistério no ar!