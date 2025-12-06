Último Lampião da Fazenda 17 traz poder decisivo e muda jogo na reta final

Amores, ontem (5) a dona Adriane Galisteu resolveu jogar um baldão de gasolina na Fazenda e eu, como boa fofoqueira, fiquei de ouvidos bem atentos pra não perder um segundo da explicação.

Ela avisou no programa que o próximo domingo vai ser o último grito da Prova de Fogo. Acabou, é isso, quem não brilhou até agora vai ter que se virar no desespero mesmo!

E claro que a loira não ia perder a chance de entregar o mimo do dia, que é o poder da Chama Laranja. O povo que ganhar o famoso lampião vai ter duas opções pra ferver ainda mais o jogo.

A primeira é um charme e Galisteu explicou: “repasse todos os votos que um peão recebeu para outro.”

Poder da Chama Laranja pode dobrar voto ou transferir votos na reta final da Fazenda 17. (Foto/Reprodução: Record)

Imagina a alegria do povo que já vive com a alma na roça? E o melhor é que vale até repassar os próprios votos, se estiver com vontade de brincar com fogo de verdade.

A segunda opção é bem aquela maldade que o brasileiro adora acompanhar na televisão. “Escolha mais um peão. O voto de vocês terá peso dois.” Ou seja, vai ter gente chorando, vai ter gente rindo e eu já tô aqui, preparando a minha pipoca sem culpa nenhuma!

O público vai escolher qual poder entra em cena e tudo será revelado antes da última Prova de Fogo de domingo. Olha, se esse povo da sede já estava tenso, agora então quero ver quem dorme com essa bomba pra explodir dentro da casa. Amo!