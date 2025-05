Uber passa a oferecer bicicletas compartilhadas da Tembici na Riviera de São Lourenço, SP

Amores, estava preparando uma tapioca com chia e queijo branco para energizar minha rotina vespertina. Eis que uma amiga de Bertioga, em Sampa, me faz uma ligação de vídeo para mostrar a vista paradisíaca da Riviera de São Lourenço. Meu bem, durante o nosso bate-papo regado à fofocas, ela me contou sobre o compartilhamento de bicicletas que promete virar febre entre turistas. Gente, já quero marcar um rolê de bike com as amigas paulistas.

Bem, acontece que a Uber e a Tembici, empresa de micromobilidade, anunciaram uma parceria inédita que vai promover a ampliação do compartilhamento de bicicletas no aplicativo de transportes para a Riviera de São Lourenço, em Bertioga, São Paulo.

A colaboração entre as empresas de mobilidade contempla os usuários da Uber com a disponibilidade de 70 bicicletas, opção sustentável para fazer trajetos de curta distância ao ar livre enquanto admiram a vista da região litorânea.

“Levar as bicicletas compartilhadas da Tembici aos usuários da Uber ilustra nossa visão de facilitar a mobilidade urbana por meio de diferentes modais. A parceria ainda reforça a estratégia da Uber de reduzir a pegada de carbono nos próximos anos, por meio de iniciativas conjuntas a importantes players do setor”, comentou Emmanuel Cappellari, gerente de Novos Negócios da Uber no Brasil.

Sobre a parceria com a Uber, a diretora de comunicação da Tembeci, Nicole Barbieri, reforçou a responsabilidade da empresa com a promoção de mobilidade acessível e sustentável.

“Com essa iniciativa, ampliamos as possibilidades de deslocamento urbano e convidamos mais pessoas a perceberem que pedalar pode ser parte prática e viável do dia a dia”, ressaltou.

O uso das bicicletas pelo app da Uber está disponível para usuários que estiverem próximos às estações da Tembici. As viagens seguem a tarifa do aplicativo e podem durar até 60 minutos.