TV Globo solta nota após o diretor Leonardo Nogueira ser acusado de assédio sexual

Em nota, a emissora afirma que o diretor está afastado de suas funções devido a um motivo de saúde.

Amores, mais cedo contei para vocês que o diretor da TV Globo e marido da maravilhosa Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira, utilizou as suas redes sociais para falar sobre as acusações de assédio sexual as quais ele vem recebendo. Pois bem, dessa vez quem se pronunciou foi a própria TV Globo.

Em uma nota, enviada ao colunista Valmir Moratelli, a equipe de comunicação da emissora afirma que o diretor está afastado de suas funções por motivo de saúde, mas que desde o momento que ele tomaram conhecimento sobre o caso, ele está sendo criteriosamente apurado pelo Globo.

“Leonardo Nogueira pediu afastamento por motivos de saúde, com licença médica pelo INSS. A Globo não comenta questões relacionadas a Compliance e aproveita para reiterar que mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores, e uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao Código. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas”, notificou a emissora.