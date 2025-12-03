TV Cultura anuncia nova diretoria e relança Vitrine e Bem Brasil para liderar a retomada da TV pública em 2026

Meu amor, alguém avisa que a TV Cultura acordou poderosa? Porque o que aconteceu no Solar Fábio Prado pareceu menos um evento institucional e mais um wake up call para o mercado inteiro.

A emissora decidiu anunciar nova diretoria, reposicionamento, projetos futuristas e, claro, a volta triunfal de dois clássicos que fazem qualquer jornalista dar um gritinho nostálgico: Vitrine e Bem Brasil.

Sim, querida. O país vai voltar a ter Vitrine na grade. Sim, aquele mesmo que formou legiões de apaixonados por bastidores da televisão, cultura pop e mídia.

E o Bem Brasil, meu amor, vem ao vivo, quente, no ritmo da música brasileira como Deus mandou. A TV Cultura está CHAMEJANTE.

E eu aqui digitando com a emoção de quem acabou de ver um fóssil reviver com glitter.

A apresentadora Adriana Couto. Foto Nadja Kouchi/Acervo TV Cultura

O evento, realizado nesta manhã de 3 de dezembro, reuniu nomes que têm peso próprio: Neca Setubal, presidente do Conselho Curador, Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação , Beth Carmona, vice-presidente, Isabel Borba, diretora Comercial, Marketing e Digital e a secretária de Cultura do Estado, Marília Marton.

É o tipo de lineup que faz até executivo de multinacional ajeitar o colarinho.

Maria Angela abriu os trabalhos lembrando que, em apenas seis meses de gestão, a emissora já levou prêmios, reorganizou a grade, reposicionou a marca e fez o mercado olhar de novo para a TV pública como quem olha um crush ressuscitado. E falou da joia da coroa: a marca Somos Cultura.

Ela não é só slogan, é declaração de identidade. E vem dando certo: o público já manda mensagem dizendo “eu também sou Cultura.” Eu, sinceramente, adorei. Uma autoestima televisiva dessas não se desperdiça.

Maria Angela avisou que vem aí um modelo de televisão em que o telespectador vira participante ativo.

Não é só assistir, é interagir. É colocar a internet dentro da TV aberta com a sofisticação de quem entendeu o jogo.

A Fundação Padre Anchieta promoveu um encontro de apresentação da atual gestão. Foto Nadja Kouchi/Acervo TV Cultura

E para isso nasce o Núcleo de Inovação, que vai formar jovens profissionais prontos para a nova era da comunicação. Eu ouvi “inovação” e já senti o cheiro do futuro passando blush.

A vice-presidente foi direta, Bem Brasil volta, ao vivo Vitrine está de volta ( ahhhhhh!) , Quintal da Cultura vai gravar no interior de São Paulo, Programas como Antimatéria e Metrópolis ganham reforços e documentários e séries inéditas vêm aí.

E ela disse a frase que define tudo: “A principal mensagem é uma TV viva.” E viva está, meu amor. Viva, pulsante e cheia de projetos.

Neca Setubal reforçou a importância de abrir novas portas sem esquecer os parceiros institucionais. Isabel Borba completou: “Eu quero que todos saiam daqui se perguntando: eu conheço mesmo a Cultura? E como posso contribuir?”

Ou seja: a nova fase não tem vergonha de brilhar. E quer parceiros que brilhem junto. A TV Cultura está voltando ao centro da conversa. Com clássicos relançados, diretoria forte e projeto de futuro na mesa.

2026 já começou e começou quente.