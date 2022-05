Triplex de Luciana Gimenez passa por upgrade e cai R$10 milhões do valor total

Imóvel da apresentadora com seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, está encalhado a venda por R$70 milhões

Alguém interessado aí? Conhecido como o apartamento mais caro do Brasil, o triplex de Luciana Gimenez com seu ex-marido Marcelo de Carvalho foi à venda com uma desvalorização de R$10 milhões, totalizando o imóvel em R$70 milhões para quem estiver interessado em ser dono da cobertura.

O imóvel ainda está disponível em um dos sites mais exclusivos do mundo para venda de imóveis e chegou a passar por uma repaginada para ver se dessa vez conseguem desencalhar o imóvel.

Sala de projeções da cobertura da apresentadora (Foto: Reprodução)

O apartamento tem inspiração renascentista e os 2 mil m² do apartamento são recheados de móveis estilo clássico e muitas obras de arte. Antes de passar por uma transformação total, a cor branca prevalecia no imóvel que fazia jus a um palacete de luxo de qualquer período da monarquia.

A sala principal ganhou o tom de cinza nas paredes, mas a decoração continua a mesma, com poltronas imponentes e sofás brancos. Na sala de jantar o mobiliário também continua o mesmo, com mudança para a cor verde que entrou no lugar do branco para combinar com o papel de parede importado feito sob medida.

Sala de jantar de triplex de Luciana (Foto: Reprodução)

Ah, antes que eu me esqueça o condomínio apresenta amenities que podem ser o diferencial para os condôminos. Por uma bagatela de R$25 mil mensais os moradores podem desfrutar de piscina coberta, piscina adulto, infantil, aquecida, quadra poliesportiva, academia e outras comodidades.

A cobertura possui sete suítes, sendo duas com 350m² cada, com saleta, hidromassagem, sala de massagem, bancada de cabeleireiro e espaçoso closet. Enquanto na área de lazer do triplex, há churrasqueira, lounge e vista skyline. Precisa de mais nada, né?