Treta não acaba quando o reality termina, Mesquita e Matheus transformam festa em ringue fora de A Fazenda

Amores, meninas, eu estava aqui quieta, plena, na minha casa no Cosme Velho, aquele silêncio chique de quem já viu de tudo, quando o meu Zap simplesmente entrou em pane. Pipocam vídeos, prints, áudios e aquele clima de feira livre emocional. É briga pra cá, dedo pra lá, e eu pensando, meu Deus, isso é reprise ou ainda é A Fazenda?

Entre um café e outro, descubro que o barraco da vez envolve Luiz Mesquita e Matheus Martins. Sim, os mesmos. Os dois fora do confinamento, mas com a alma ainda trancada no reality. Gente, que loucura é essa? O programa acabou, a porteira fechou, o Brasil seguiu a vida. Eles não.

A rivalidade entre Luiz Mesquita e Matheus Martins saiu da sede de A Fazenda direto para a vida real, com direito a gritaria, dedo do meio e ameaça de porrada em festa alheia. Fim de linha, sem glamour, sem cerca elétrica, só ego e rancor soltos no ambiente.

O barraco aconteceu num churrasco promovido por Lucas Selfie, aquele típico evento que era pra ser risada, foto e drink na mão. Não foi. Vídeos que circulam nas redes mostram Matheus provocando, dedo do meio levantado, enquanto Mesquita precisou ser segurado por outras pessoas para não avançar. Cena feia, constrangedora e bem longe do script da TV.

No meio do empurra simbólico, Martina Sanzi entrou no meio dos dois para evitar que a coisa desandasse de vez. Porque, convenhamos, ninguém quer virar figurante de ocorrência policial depois do reality.

Mesquita não ficou quieto. Foi para os Stories e deixou claro que não engole provocação fora de hora. Disse que tentam mexer com o psicológico dele antes das lutas, citou confrontos anteriores e soltou a frase que virou gasolina no fogo, no ringue vai ser só eu e você. Tradução popular, aqui é churrasco, não arena de boxe, mas o clima era de luta marcada.

Quem também jogou lenha foi Rafa Bahls, que resumiu tudo sem dó. O povo acha que ainda está na Fazenda, a Fazenda acabou, chega com essa palhaçada. Cirúrgica e necessária. Reality não dá passe livre para transformar qualquer evento social em campo de batalha.

Pra completar o pacote venenoso, a treta vem de dentro do confinamento. Os dois já tinham batido de frente no programa e chegaram a falar em luta, com direito a frase de efeito e ameaça pública. Agora, fora das câmeras oficiais, a coisa ficou ainda mais feia, mais crua e menos controlada.