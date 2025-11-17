Três Graças: Segredo do passado volta para assombrar Gerluce

O clima vai pesar nos próximos capítulos de Três Graças. Gerluce, que dedicou a vida inteira a criar Joélly longe de qualquer sombra do passado, vai ver o maior medo dela bater à porta. Depois de mais de uma década atrás das grades, Jorginho Ninja está prestes a deixar a prisão e já deixou claro que pretende assumir a paternidade da jovem.

Lígia conta a Gerluce que Jorginho Ninja vai sair da cadeia.

A notícia começa a circular rapidamente pela Chacrinha, e, claro, chega aos ouvidos de Lígia. Sem conseguir guardar o segredo, ela corre para alertar a filha. Assim que Gerluce entra em casa, é recebida com a bomba.

Lígia não enrola. “Preciso te dar uma notícia e vou ser curta e grossa”, dispara. A expressão da amiga já entrega que a situação é séria, e Gerluce tenta entender: “Pela sua cara já vi que o assunto é sério. Do que se trata?”.

Gerluce entrará em desespero.

É então que Lígia revela tudo de uma vez: “Jorginho Ninja vai sair da cadeia por esses dias… Falou pro pastor Albérico que vai te procurar… E eu acho que é pra te dizer que quer assumir a filha!”.

A possibilidade de o ex-criminoso reaparecer reivindicando Joélly deixa Gerluce completamente apavorada.