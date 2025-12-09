Três Graças: Misael obriga Joaquim a pedir perdão a Gerluce

Os próximos capítulos de Três Graças prometem tensão pesada no núcleo da estátua misteriosa. Misael vai perder totalmente a paciência com Joaquim após descobrir que ele passou na casa de Arminda sem avisar ninguém, atitude que pode colocar o plano dos amigos em risco. Revoltado, o marido de Isaura não apenas repreende, como coloca uma condição: o ex de Lígia terá que pedir perdão publicamente e, além disso, se desculpar com Gerluce.

Tudo acontece depois que Joaquim surge de surpresa no casarão onde a filha trabalha. Indignado, Misael dispara: “Eu não acredito. Que ideia de maluco é essa? O que você tem na cabeça? Que ideia de jerico foi essa de você dar as caras no local onde a gente vai cometer o nosso futuro crime? Que isso, cara?”

Misael obriga Joaquim a pedir perdão a Gerluce.

Surpreso com a reação, Joaquim admite que perdeu o controle por causa da situação envolvendo Lígia. Ele tenta se explicar e confessa que estava abalado: “Eu sei que fiz tudo errado mesmo, mas aquela história da Lígia desmaiada nos meus braços…Aquilo me tirou do sério”.

Mesmo reconhecendo o erro, Joaquim tenta encerrar o assunto. Ele admite que quase foi flagrado pela filha da vilã e garante que o pior já passou: “Quantas vezes vou ter que repetir? Ainda bem que a moça não me viu lá na porta da patroa dela, mas foi por pouco. Agora vida que segue, já está tudo resolvido mesmo”.

Joaquim se vê sem saída.

Mas não é bem assim que Misael pensa. Para ele, arrependimento precisa ser assumido diante de todos que participam do plano da estátua e, principalmente, diante da própria Gerluce, que acabou envolvida sem saber de nada. “Não, senhor! Não tem nada resolvido aqui não. Você vai pedir uma reunião para eles hoje à noite e é o seguinte: vai dizer que você está arrependido e vai pedir perdão para a tua filha, sim”, exige o amigo, deixando Joaquim sem saída.