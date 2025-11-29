Três Graças: Jorginho parte pra cima de Raul e exige respostas sobre Joélly

O clima vai ferver em Três Graças quando Jorginho decide intervir mais uma vez para proteger Joélly, e, ao mesmo tempo, evitar que Raul vire alvo de Bagdá. Usando o peso de seu passado no crime, o ex-traficante consegue conter o rival, mas, assim que a poeira baixa, ele vira sua atenção para o playboy, que será obrigado a encarar perguntas duras.

Sem rodeios, Jorginho dispara: “Foi você que fez mal pra menina, boy?”. Surpreso, Raul tenta escapar da situação, mas é contido imediatamente. O ex-criminoso corta qualquer tentativa de fuga: “Não mete o louco, não, tá? A gente vai conversar agora. Tá bom? Só conversar.”

Raul fica com medo de Jorginho.

Mesmo sem admitir que é o pai de Joélly, Jorginho pressiona o rapaz sobre suas intenções com a moça, deixando claro o abismo social que separa os dois e querendo saber se o playboy realmente sente algo por ela. Sem saída, Raul abre o coração: “Eu amo a Joélly. Eu sou apaixonado nela, eu juro para você. Juro pra você que se eu não fosse um merda, eu fugia com ela agora?”

Jorginho ameaça Raul de forma velada.

A resposta revolta Jorginho, que sem revelar que é pai da garota, rebate na mesma intensidade: “Você acha que a Joélly merece um merda? Mais um merda na vida dela?”