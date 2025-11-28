Três Graças: Jorginho defende Raul de Bagdá

A paz na Chacrinha segue longe de acontecer em Três Graças. Mesmo tendo acertado suas pendências com o crime local, Raul volta à comunidade para falar com Joélly e acaba virando alvo direto de Bagdá, o temido líder da boca. O encontro vira um confronto eletrizante, colocando o playboy em perigo real.

Assim que cruza o beco, Raul é cercado por Bagdá e sua turma. O clima esquenta quando o traficante o provoca: “Vai ficar me olhando com essa cara de frango de padaria aí, mano?”. Tentando evitar confusão, o rapaz rebate: “Me deixa quieto, cara. Meu assunto aqui não é com você.”

Bagdá ameaça Raul.

Mas Bagdá não aceita a resposta: “‘Você’? É ‘senhor’, mano. Eu sou o dono daqui”, dispara, avançando para cima de Raul e Joélly. E ainda completa com ameaça direta: “Se te virem zanzando por aqui, é pra cobrar pedágio.”

Jorginho defende Raul e enfrenta Bagdá.

Só que o chefe da boca não esperava que Jorginho Ninja estivesse por perto. Mesmo tentando manter distância, o ex-traficante não aguenta ver a filha e o genro acuados. Ele se aproxima e encara Bagdá de igual para igual, questionando: “Essa regra aí já existia ou você inventou agora?”. Em seguida, tenta apaziguar, mas sem se intimidar: “Dá licença aí, rapaziada. Com todo respeito, Bagdá, libera o garotão aí. Sou eu que tô pedindo.”