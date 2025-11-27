Três Graças: Joélly passa mal no caminho da casa de Arminda e é socorrida por Gilmar

Os conflitos seguem pegando fogo em Três Graças, e desta vez é Joélly quem acaba no centro de uma situação delicada. Abalada após descobrir que a esperada conversa entre Gerluce e Jorginho, homem que ela ainda não imagina ser seu pai, “não terminou nada bem”, a jovem tenta entender o que realmente aconteceu. Ela escuta Kellen comentando o encontro com Lígia e, tomada pela angústia, decide ir atrás da mãe para obter respostas.

Joélly passa mal no ônibus.

Sem medir riscos, Joélly ruma até o local de trabalho de Gerluce, mesmo sabendo que isso significa se aproximar da casa onde Raul vive. Mas o destino muda seus planos: durante o trajeto de ônibus, a moça passa mal e não consegue seguir adiante.

Gilmar socorre Joélly e avisa Gerluce.

É nesse momento que surge Gilmar, que a reconhece e se comove ao perceber o estado da jovem e sua gravidez. Ele presta socorro imediato, leva Joélly ao hospital e tenta avisar Gerluce sobre o ocorrido. A protagonista, inicialmente desconfiada das intenções do motorista, logo entende que ele apenas quis ajudar.