Três Graças impulsiona audiência jovem da Globo e deixa ‘Vale Tudo’ pra trás

Um luxo é um luxo né amores? Eu não pude deixar de trazer esse babado dos bastidores da TV pra vocês, tive até que parar minha yoga matinal!

Três Graças se firmou como um dos maiores sucessos recentes da Globo entre o público jovem. A trama das nove registrou crescimento expressivo na faixa de 12 a 17 anos e se tornou a novela mais vista entre adolescentes desde 2024, superando sua antecessora, o remake de ‘Vale Tudo’

Três Graças tem um impacto forte na internet, com picos de 441 mil citações nas redes já ma oitava semana.

Segundo informações da coluna Outro Canal da Folha de S. Paulo, a atual novela das nove da Globo, virou um sucesso entre os adolescentes. Números de audiência obtidos pela coluna mostram que a trama é a novela mais vista entre jovens desde 2024 na emisora, superando até mesmo “Vale Tudo (2025) nos indices.”

Segundo o Kantar Ibope, nas oito primeiras semanas no ar, a novela alcançou seu melhor desempenho nesse público desde ‘Renascer’ (2024), reunindo cerca de 30,7 milhões de jovens e adolescentes.

Os números da trama atual são maiores que os de ‘Vale Tudo’, exibida esse ano também.

Nas redes sociais, o impacto também é forte. A trama bateu recordes de menções por duas semanas seguidas, com pico de 441 mil citações na oitava semana, número 297% maior que o registrado por ‘Vale Tudo’. No X, foram 6,6 milhões de curtidas no mesmo período.

Na Grande São Paulo, ‘Três Graças’ mantém média de 22 pontos de audiência, igual ao índice de “Vale Tudo” no mesmo número de capítulos. A novela segue no ar até maio.