Três Graças: Gerluce expõe terror que viveu ao lado de Jorginho Ninja no passado

O reencontro que Gerluce jamais quis enfrentar finalmente acontece em Três Graças e o impacto é tão avassalador que a protagonista cai desacordada na porta de casa ao dar de cara com Jorginho Ninja, o homem que marcou sua adolescência com violência e medo. Recém-saído da prisão, o ex-traficante surge de forma inesperada, reabrindo feridas profundas que ela tentou enterrar a vida inteira.

Abalada, Gerluce tenta esconder da família e do namorado a razão real do mal-estar. Mas o peso da lembrança é grande demais. É só quando se vê em uma conversa íntima com Viviane que ela encontra forças para abrir o jogo.

Gerluce revela toda a verdade de seu passado a Viviane.

Revivendo o passado que tentou apagar, a protagonista relembra o período em que foi mantida refém pelo pai de Joélly. A amiga, indignada, deixa claro o tamanho da crueldade: “Esse homem não se lembra que ele te manteu em cárcere privado, mesmo você estando grávida dele?”, dispara Viviane.

Após rever Jorginho Ninja, Gerluce fica abalada.

Com a voz embargada, Gerluce finalmente verbaliza o horror que guardou por anos:

“Tudo que ele fez comigo… o jeito que ele me tratou era uma coisa, sabe? Ele disse que eu devia ter evitado, disse que eu devia ter tirado a criança. Eu não quis fazer isso. Eu me protegi, amiga! Mas é isso, ele me manteve prisioneira”, relembra, emocionada.

Determinada a proteger a filha, ela afirma que Joélly jamais terá contato com Jorginho. Ao seu lado, Viviane oferece acolhimento e ressalta o abuso sofrido: “Naquela época você passou por uma espécie de manipulação afetiva que eu não desejo para ninguém”, lamenta.

O desabafo segue com um peso ainda maior quando Gerluce recorda que não foi a única vítima: “Às vezes eu fico pensando nas outras meninas. Eu consegui fugir, mas depois ele fez a mesma coisa com outras meninas aqui da Chacrinha”, diz. Viviane completa, firme: “É, mas só você engravidou”.