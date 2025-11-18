Três Graças: Gerluce dispara ameaça contra pai de Joélly

A tensão vai às alturas em Três Graças quando Gerluce descobre que Jorginho Ninja está prestes a deixar a prisão e pior: disposto a assumir publicamente a paternidade de Joélly. A notícia cai como uma bomba na vida da protagonista, que decide agir antes que o ex-parceiro tente se aproximar da filha.

Determinação não falta. Visivelmente abalada, Gerluce procura o pastor Albérico para impedir qualquer reaproximação do ex-traficante.

“Como o senhor pode apoiar aquele homem?”, dispara ela, indignada. O pastor tenta ponderar: “Eu sou pastor. E faço isso porque, ainda que tenha tomado o caminho errado, ele é o que todos nós somos: ser humano”.

Gerluce diz a Pastor Albérico que dê seu recado a Jorginho Ninja.

A declaração só faz reabrir feridas antigas. “O senhor sabe o que ele fez comigo? Fui prisioneira dele. Eu tinha 16 anos, não podia nem ver minha mãe”, relembra Gerluce, deixando claro que não está disposta a reviver aquele passado.

Gerluce garante que se Jorginho se aproximar de Joélly, ela será capaz de atrocidades.

Albérico ainda tenta justificar: “Gerluce, ele mesmo tem consciência disso. E está arrependido. Ele só quer agora seguir o caminho do bem e reconhecer a Joélly como filha”. Mas ela corta qualquer possível avanço.

“A minha filha não tem pai. E é isso que o senhor vai dizer para ele. Não vim aqui negociar, nem para pedir conselho. Vim aqui para o senhor dar um conselho a ele de uma vez por todas. Se ele ousar se aproximar da minha filha, eu não respondo por mim”.