Três Graças: Gerluce dispara ameaça contra pai de Joélly

Protagonista enfrenta o pastor e exige que o ex-traficante fique longe da jovem.

18/11/2025 17h30

imagem do whatsapp de 2025 11 18 à(s) 10.21.48 5b4d2e04

Gerluce dispara ameaça contra pai de Joélly.

A tensão vai às alturas em Três Graças quando Gerluce descobre que Jorginho Ninja está prestes a deixar a prisão e pior: disposto a assumir publicamente a paternidade de Joélly. A notícia cai como uma bomba na vida da protagonista, que decide agir antes que o ex-parceiro tente se aproximar da filha.

Determinação não falta. Visivelmente abalada, Gerluce procura o pastor Albérico para impedir qualquer reaproximação do ex-traficante.

“Como o senhor pode apoiar aquele homem?”, dispara ela, indignada. O pastor tenta ponderar: “Eu sou pastor. E faço isso porque, ainda que tenha tomado o caminho errado, ele é o que todos nós somos: ser humano”.

imagem do whatsapp de 2025 11 18 à(s) 10.21.53 f5e01910
Gerluce diz a Pastor Albérico que dê seu recado a Jorginho Ninja.

A declaração só faz reabrir feridas antigas. “O senhor sabe o que ele fez comigo? Fui prisioneira dele. Eu tinha 16 anos, não podia nem ver minha mãe”, relembra Gerluce, deixando claro que não está disposta a reviver aquele passado.

imagem do whatsapp de 2025 11 18 à(s) 10.22.19 6a0b4fc7
Gerluce garante que se Jorginho se aproximar de Joélly, ela será capaz de atrocidades.

Albérico ainda tenta justificar: “Gerluce, ele mesmo tem consciência disso. E está arrependido. Ele só quer agora seguir o caminho do bem e reconhecer a Joélly como filha”. Mas ela corta qualquer possível avanço.

“A minha filha não tem pai. E é isso que o senhor vai dizer para ele. Não vim aqui negociar, nem para pedir conselho. Vim aqui para o senhor dar um conselho a ele de uma vez por todas. Se ele ousar se aproximar da minha filha, eu não respondo por mim”.

