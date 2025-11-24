Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Três Graças: Ferette e Arminda entram em pânico após sumiço do “cadáver” de Cláudia

Vilões perdem o controle ao descobrirem que o corpo da funcionária desapareceu após o ataque

24/11/2025 16h30

imagem do whatsapp de 2025 11 24 à(s) 12.33.55 13e816c6

Ferette e Arminda entram em pânico.

O clima vai pegar fogo nos próximos capítulos de Três Graças. Convencidos de que Claudia guardava segredos comprometedores sobre a morte de Rogério, Ferette e Arminda encomendaram sua eliminação. A ordem foi cumprida por Edilberto, que atropelou a cuidadora de Josefa sem piedade. Mas o plano perfeito desmorona quando o inesperado acontece: o corpo simplesmente desaparece.

imagem do whatsapp de 2025 11 24 à(s) 12.34.03 08dfe44e
Corpo de Cláudia desaparece logo após acidente.

Instantes depois do crime brutal, Edilberto retorna à cena para apagar os rastros. Ao chegar, porém, se depara com algo inimaginável: não há corpo, não há sinal da vítima, nada. A ausência se torna um rombo no esquema dos vilões, e a informação sobe rápido até ferir os ouvidos de Ferette, que imediatamente liga para Arminda. A ricaça não esconde o desespero ao ouvir a notícia.

“Pirou no calendário? Tá achando que 1º de abril? Meu Deus do céu… Pronto, agora o circo tá armado. Eu tenho certeza de que não vai ficar só nisso”, dispara ela, incrédula.

imagem do whatsapp de 2025 11 24 à(s) 12.34.28 1969dcbc
Arminda se desespera.

Ferette tenta conter o caos, mas também sente o chão abrir sob seus pés: “Se vai ficar só nisso ou não, é um outro problema. Vamos resolver esse agora. Reúne tudo o que você tem em relação à morta.”

Arminda, cada vez mais nervosa, lança a dúvida que pode virar o jogo: “Morta? E se ela ainda não morreu?”

