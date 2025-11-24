Três Graças: Ferette e Arminda entram em pânico após sumiço do “cadáver” de Cláudia

O clima vai pegar fogo nos próximos capítulos de Três Graças. Convencidos de que Claudia guardava segredos comprometedores sobre a morte de Rogério, Ferette e Arminda encomendaram sua eliminação. A ordem foi cumprida por Edilberto, que atropelou a cuidadora de Josefa sem piedade. Mas o plano perfeito desmorona quando o inesperado acontece: o corpo simplesmente desaparece.

Corpo de Cláudia desaparece logo após acidente.

Instantes depois do crime brutal, Edilberto retorna à cena para apagar os rastros. Ao chegar, porém, se depara com algo inimaginável: não há corpo, não há sinal da vítima, nada. A ausência se torna um rombo no esquema dos vilões, e a informação sobe rápido até ferir os ouvidos de Ferette, que imediatamente liga para Arminda. A ricaça não esconde o desespero ao ouvir a notícia.

“Pirou no calendário? Tá achando que 1º de abril? Meu Deus do céu… Pronto, agora o circo tá armado. Eu tenho certeza de que não vai ficar só nisso”, dispara ela, incrédula.

Arminda se desespera.

Ferette tenta conter o caos, mas também sente o chão abrir sob seus pés: “Se vai ficar só nisso ou não, é um outro problema. Vamos resolver esse agora. Reúne tudo o que você tem em relação à morta.”

Arminda, cada vez mais nervosa, lança a dúvida que pode virar o jogo: “Morta? E se ela ainda não morreu?”