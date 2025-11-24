Três Graças: Claudia vira alvo mortal de Ferette e Arminda

O capítulo desta segunda-feira (24), promete tensão pesada em Três Graças. Claudia, dedicada cuidadora de Josefa, acaba entrando para a sombria lista de vítimas que os vilões Arminda e Ferette pretendem eliminar. A jovem, que vinha ouvindo as desconfianças da idosa sobre a morte de Rogério, passa a ser vista pelos criminosos como uma ameaça direta aos segredos que eles tentam esconder a qualquer custo.

Tudo acontece no momento da troca de turno, quando Claudia se prepara para deixar a mansão. Exausta pela rotina puxada entre trabalho e estudos para o vestibular, ela recebe o incentivo carinhoso de Gerluce. “Eu sei que é difícil, mas você vai conseguir. Vou lhe incluir nos meus pedidos pra Santa Rita de Cássia”, anima a amiga.

“Você não existe! Bom, o meu ônibus passa em três minutos. Fui!”, responde Claudia, correndo para não se atrasar. “Você vai ser uma grande médica, minha amiga. Pode apostar!”, completa a protagonista, sem imaginar o que está prestes a acontecer.

Ao sair da propriedade, Claudia começa a notar que está sendo seguida. O motorista é ninguém menos que Edilberto, capanga fiel de Ferette. Aproveitando o momento em que a jovem atravessa uma rua isolada, ele acelera sem qualquer hesitação e a atropela, cumprindo a ordem cruel dos vilões.