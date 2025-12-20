Três Graças: Claudia surpreende e chama Gerluce para reunião decisiva

A Cláudia é babadeira mesmo né? eu não consegui nem tomar meu café da manhã pensando nessa reunião dela com a Gerluce. Essa novela é tudo!

Claudia vai mexer com o tabuleiro de Três Graças ao convocar uma reunião de emergência com o grupo de Gerluce. Depois de provar que a estátua é verdadeira e revelar o dinheiro escondido na escultura, a espiã de Rogério se aproxima de vez do bando da Chacrinha e promete definir os próximos passos do plano.

Joaquim mostra a Viviane bilhete que Cláudia deixou em seu ferro velho.

O alerta começa na farmácia Ferette, quando Joaquim aparece à procura de Viviane e explica o motivo da visita.

“Mas foi por uma boa causa. Olha o que jogaram lá dentro”, dirá ele, ao mostrar o bilhete enviado por Claudia.

Cláudia liga urgentemente para Gerluce e avisa da reunião.

Diante da novidade, Viviane entende a gravidade da situação e avisa que a amiga precisa saber imediatamente. Joaquim, preocupado com a quantia escondida, ainda reforça o risco.

“Eu vou voltar lá para o meu ferro velho para não deixar aquela estátua com aquele dinheiro lá sozinho, né”, comentará.

Sem perder tempo, Viviane liga para Gerluce e repassa tudo o que descobriu sobre o recado misterioso.

“Minha irmã, tenho novidades. A Claudia mandou um bilhete dizendo que já tem a resposta, se a gente vai poder usar a grana que tá lá. Mas ela quer um encontro com o grupo, disse pra gente ficar atenta que ela pode aparecer a qualquer momento”, contará a farmacêutica.